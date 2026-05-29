Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовала бета хардкорного шутера Hell Let Loose: Vietnam про войну во Вьетнаме

Стартовала бета хардкорного шутера Hell Let Loose: Vietnam про войну во Вьетнаме
Комментарии

29 мая стартовал открытый бета-тест шутера Hell Let Loose: Vietnam. Опробовать игру может любой желающий на официальной странице в Steam.

Hell Let Loose представляет собой хардкорный шутер от первого лица о Второй мировой войне с эпическими битвами на 100 игроков с участием пехоты, танков и артиллерии. Vietnam — это продолжение игры, но теперь действие разворачивается в сеттинге Вьетнама. В шутере будет шесть масштабных карт, воссоздающих реальные локации.

Релиз полной версии Hell Let Loose: Vietnam состоится уже 18 июня. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В проекте также будет текстовый перевод на русский язык.

О другом предстоящем шутере:
Полномасштабная война вместо локальных стычек: какой будет Call of Duty Modern Warfare 4
Полномасштабная война вместо локальных стычек: какой будет Call of Duty Modern Warfare 4
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android