Стартовала бета хардкорного шутера Hell Let Loose: Vietnam про войну во Вьетнаме

29 мая стартовал открытый бета-тест шутера Hell Let Loose: Vietnam. Опробовать игру может любой желающий на официальной странице в Steam.

Hell Let Loose представляет собой хардкорный шутер от первого лица о Второй мировой войне с эпическими битвами на 100 игроков с участием пехоты, танков и артиллерии. Vietnam — это продолжение игры, но теперь действие разворачивается в сеттинге Вьетнама. В шутере будет шесть масштабных карт, воссоздающих реальные локации.

Релиз полной версии Hell Let Loose: Vietnam состоится уже 18 июня. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В проекте также будет текстовый перевод на русский язык.