Музыкальная комедия «Это хит!» с Полом Раддом выйдет в России 16 июля

Компания «Экспонента Фильм» официально выпустит фильм «Это хит!» в российский прокат. Музыкальная комедия появится в кинотеатрах страны с 16 июля.

Лента расскажет о свадебном певце Рике, у которого ворует песню рок-музыкант по имени Дэнни. Герои начинают конфликтовать из-за возросшей популярности коварного рокера.

Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Человек-муравей и Оса: Квантомания») и Ник Джонас («Camp Rock 2: Отчётный концерт»). В фильме также снялись Питер МакДональд («Проклятый «Юнайтед»), Марселла Планкетт («Тюдоры»), Рори Кинэн («Птичья песня») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Карни — автор другого музыкального фильма «Рок-н-рольщики».