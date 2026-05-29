Сериал Дом дракона, третий сезон (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, трейлер

Финальный трейлер третьего сезона «Дома дракона» — старт 22 июня
Компания HBO выпустила финальный трейлер третьего сезона сериала «Дом дракона». Продолжение фэнтезийного проекта стартует уже 22 июня.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Шоу представляет собой приквел культового сериала «Игра престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

К главным ролям в третьем сезоне «Дома дракона» вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Продолжение выступит мостиком к четвёртому сезону, который станет финальным для всего сериала.

