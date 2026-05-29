Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 100 млн рублей за сутки
Сборы биографического фильма «Майкл» превысили 116 млн рублей в России. По данным ЕАИС, такого результата картина про Майкла Джексона добилась за день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28 мая. Лента остаётся лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи.

В мировом прокате фильм собрал уже более $ 800 млн. Сейчас «Майкл» занимает второе место среди всех музыкальных биографических картин по сборам — лидером пока остаётся «Богемская рапсодия» ($ 911 млн). Не исключено, что в итоге проката лента про Майкла Джексона обгонит проект про Фредди Меркьюри.

«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В картине затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон.

Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
