Игра Fable (2027) — дата выхода, когда выйдет, точная дата релиза

Выход игры Fable от авторов Forza Horizon отложили до февраля 2027 года
Компания Microsoft объявила о переносе даты релиза Fable. Новая фэнтезийная RPG от студии Playground Games теперь выйдет в феврале 2027 года, хотя изначально проект должен был поступить в продажу осенью 2026-го.

В Microsoft отметили, что до конца года геймеров ждёт множество релизов Xbox: от Halo Campaign Evolved, Gears of War E-Day и Call of Duty Modern Warfare 4 до сторонних релизов в духе GTA 6. В компании решили дать разработчикам побольше времени и отложить релиз Fable до более удобного всем февраля.

Чтобы спланировать запуски наших игр в праздничный период и для удобства игроков, мы переносим релиз Fable на февраль 2027 года. Мы представим новый взгляд на Fable и на нашу широкую линейку игр на конференции Xbox Games Showcase 7 июня.

Fable — новой части культовой серии фэнтезийных RPG. За разработку отвечает британская студия Playground Games, создатели Forza Horizon.

