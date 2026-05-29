Хоррор «Обсессия» собрал $ 100 млн — в 133 раза больше бюджета

29 мая сборы хоррора «Обсессия» в мировом прокате достигли $ 100 млн. Такого результата картина добилась за две недели с момента премьеры.

Таким образом, лента собрала в 133 раза больше своего бюджета — авторы потратили на съёмки проекта около $ 750 тыс. Фильм ужасов оказался крайне успешным для студии Focus Features и продолжает приносить прибыль создателям.

Фильм «Обсессия» официально вышел в российском прокате 21 мая. Лента рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.