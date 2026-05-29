Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мировая слава пугала меня»: Эмилия Кларк — о роли Дейенерис в «Игре престолов»

«Мировая слава пугала меня»: Эмилия Кларк — о роли Дейенерис в «Игре престолов»
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Игра престолов» Эмилии Кларк. Она рассказала о влиянии культового шоу на её карьеру.

По словам актрисы, после успеха сериала она получила всемирную славу. Однако популярность сильно пугала её. Кларк заявила, что со временем привыкла к мировой известности — после роли Дейенерис она стала меньше появляться в сериалах, и её популярность пошла на спад.

Слава после «Игры престолов» была пугающей и непонятной. Я потратила много времени, пытаясь это понять. А потом ты осознаёшь, что это просто формула: чем меньше ты появляешься на телевидении, тем меньше ты знаменит. Популярность приходит и уходит.

Эмилия Кларк снималась в «Игре престолов» на протяжении всего сериала — с 2011 по 2019 год. Недавно актрису можно было увидеть в шпионском шоу «Пони», где она исполнила роль агента ЦРУ.

О другом популярном сериале:
«Очень странные дела» на пенсии: почему мистический сериал «Городок» нужно смотреть
«Очень странные дела» на пенсии: почему мистический сериал «Городок» нужно смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android