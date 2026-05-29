«Мировая слава пугала меня»: Эмилия Кларк — о роли Дейенерис в «Игре престолов»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Игра престолов» Эмилии Кларк. Она рассказала о влиянии культового шоу на её карьеру.

По словам актрисы, после успеха сериала она получила всемирную славу. Однако популярность сильно пугала её. Кларк заявила, что со временем привыкла к мировой известности — после роли Дейенерис она стала меньше появляться в сериалах, и её популярность пошла на спад.

Слава после «Игры престолов» была пугающей и непонятной. Я потратила много времени, пытаясь это понять. А потом ты осознаёшь, что это просто формула: чем меньше ты появляешься на телевидении, тем меньше ты знаменит. Популярность приходит и уходит.

Эмилия Кларк снималась в «Игре престолов» на протяжении всего сериала — с 2011 по 2019 год. Недавно актрису можно было увидеть в шпионском шоу «Пони», где она исполнила роль агента ЦРУ.