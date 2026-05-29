Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Не убивает, но он всё тот же»: Том Холланд — о Карателе в «Человеке-пауке: Новый день»

«Не убивает, но он всё тот же»: Том Холланд — о Карателе в «Человеке-пауке: Новый день»
Комментарии

Издание Empire взяло интервью у знаменитого актёра Тома Холланда. Он рассказал, как авторы фильма «Человек-паук: Новый день» представят Карателя.

По словам артиста, персонаж в предстоящей картине сохранил все свои качества, за которые его полюбили фанаты. При этом Холланд заявил, что авторам удалось найти забавные способы, чтобы обойти стороной убийства и ругательства, которые присущи Фрэнку Кастлу.

Мы сохранили все качества, за которые Карателя полюбили. Есть забавные способы обойти тот факт, что он постоянно ругается и убивает людей.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». Карателя вновь сыграл Джон Бернтал.

О другом популярном фильме:
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android