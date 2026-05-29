«Не убивает, но он всё тот же»: Том Холланд — о Карателе в «Человеке-пауке: Новый день»

Издание Empire взяло интервью у знаменитого актёра Тома Холланда. Он рассказал, как авторы фильма «Человек-паук: Новый день» представят Карателя.

По словам артиста, персонаж в предстоящей картине сохранил все свои качества, за которые его полюбили фанаты. При этом Холланд заявил, что авторам удалось найти забавные способы, чтобы обойти стороной убийства и ругательства, которые присущи Фрэнку Кастлу.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». Карателя вновь сыграл Джон Бернтал.