Зрители оценили хоррор «Закулисье реальности» ниже «Обсессии»

Зрители оценили хоррор «Закулисье реальности» ниже «Обсессии»
29 мая состоялась мировая премьера фильма «Закулисье реальности» — адаптации знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Спустя день компания CinemaScore представила рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В-». Таким образом, фильм понравился зрителям меньше, чем другие популярные хорроры — «Обсессия» (А-) и «Хокум» (В). «Закулисье реальности» оценили на уровне «Крика 7» (В-) и выше, чем «Мумию» (С+), «Лики смерти» (С) и «Невесту» (С+).

«Закулисье реальности» официально выйдет в России 4 июня. Лента рассказывает о лабиринте пустых офисных помещений, в который можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).

Каким получился новый фильм ужасов:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
