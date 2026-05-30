Умерла Марсия Лукас, монтажёр оригинальной трилогии «Звёздных войн»

Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти Марсии Лукас. Знаменитый монтажёр скончалась 27 мая в возрасте 80 лет.

О смерти Лукас рассказала её семья. По словам близких, она умерла от рака на своём ранчо в Калифорнии.

Марсия запомнится как блестящая рассказчица, первопроходец для женщин в кино, любящая мать и бабушка. Она была щедрой хозяйкой и верным другом, чьё чувство юмора и обаяние наполняли каждую комнату, в которую она входила. Её влияние на кинематограф неизгладимо, но те, кто знал её лучше всего, запомнят то, как она делала жизнь ярче, прекраснее и веселее.

Марсия Лукас была бывшей женой Джорджа Лукаса — создателя «Звёздных войн». За свою карьеру она участвовала в монтаже многих его фильмов, в том числе оригинальной трилогии космической саги. Она также получила премию «Оскар» за работу над самой первой лентой культовой франшизы — «Новой надежды».

