Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили фильм «Давление» с Бренданом Фрейзером на уровне «Семьи в аренду»

Зрители оценили фильм «Давление» с Бренданом Фрейзером на уровне «Семьи в аренду»
Комментарии

29 мая состоялась мировая премьера фильма «Давление» — военной драмы с Бренданом Фрейзером («Мумия») в главной роли. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А». Таким образом, фильм понравился зрителям так же, как и другая драма с Бренданом Фрейзером — «Семья в аренду». Картину также высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести.

Фото: CinemaScore

«Давление» официально выйдет в российском прокате 18 июня. Действие исторической картины развернётся в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Лента расскажет о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.

О другом популярном фильме:
«Следствие ведут овечки»: как глупое название скрывает один из самых трогательных фильмов
«Следствие ведут овечки»: как глупое название скрывает один из самых трогательных фильмов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android