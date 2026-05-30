Зрители оценили фильм «Давление» с Бренданом Фрейзером на уровне «Семьи в аренду»

29 мая состоялась мировая премьера фильма «Давление» — военной драмы с Бренданом Фрейзером («Мумия») в главной роли. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А». Таким образом, фильм понравился зрителям так же, как и другая драма с Бренданом Фрейзером — «Семья в аренду». Картину также высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% свежести.

«Давление» официально выйдет в российском прокате 18 июня. Действие исторической картины развернётся в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Лента расскажет о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.