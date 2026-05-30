В России пожаловались на сбои в работе редактора Figma

30 мая в России произошли сбои в работе графического редактора Figma. Об отсутствии доступа к сервису стало известно на портале DownDetector.

Пользователи пишут, что не могут зайти на сайт Figma и запустить приложение. У россиян также нет возможности открыть файлы в инструменте. При этом официально о блокировке редактора в России ведомства не сообщали.

Figma представляет собой популярный онлайн-инструмент для создания дизайнов сайтов и мобильных приложений. Сервисом пользуются многие веб-дизайнеры и разработчики. Большинство жалоб на сбои в работе Fugma поступают из Новосибирской области и Санкт-Петербурга.