Завершились съёмки фильма «Что происходит ночью» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

Издание FilmUpdates сообщило о завершении съёмок фильма What Happens at Night («Что происходит ночью»). Дата выхода триллера пока неизвестна.

Картина выступит экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле.

Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») и Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»). В фильме также появятся Мадс Миккельсен («Ещё по одной»), Джаред Харрис («Чернобыль») и другие актёры. Режиссёром «Что происходит ночью» выступит культовый постановщик Мартин Скорсезе («Волк с Уолл-стрит»).

