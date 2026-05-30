Twitch получит функцию создания клипов с помощью голосовой команды
В Роттердаме начался TwitchCon-2026 — фестиваль популярной стриминговой платформы. На мероприятии анонсировали функции, которые в будущем появятся на Twitch.

Так, платформа получит апдейт, благодаря которому стримеры смогут создавать клипы с помощью голосовой команды. Для этого надо произнести фразу Twitch Clip That — получившееся видео можно опубликовать в других соцсетях.

Twitch анонсировал функцию «Автоматические клипы» — она поможет создавать ролики из лучших моментов трансляции. Платформа также внедрит возможность автоматического добавления субтитров к видео и список лучших клипов со стримов.

На фестивале рассказали, что откроют всем партнёром возможность проводить трансляции в разрешении 1440р. Они также позволят проводить вертикальные стримы. Кроме того, в будущем сервис получит функцию Mid-Stream Summarу — она даст возможность получать краткий обзор того, что происходило на трансляции.

