Сборы фильма «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом достигли 300 млн рублей

30 мая сборы фильма «Грязные деньги» в России достигли 300 млн рублей. Такого результата боевик Гая Ричи добился на 10-й день проката — премьера состоялась 21 мая. Картина занимает вторую позицию в российских чартах, уступая только биографической ленте «Майкл».

Фото: ЕАИС

В мировом прокате фильм собрал более $ 13 млн. Ранее СМИ сообщали, что бюджет боевика составил около $ 60 млн. Таким образом, у картины остаётся мало шансов, чтобы окупиться и принести прибыль авторам. Боевик также низко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 47% свежести.

«Грязные деньги» повествуют о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).

