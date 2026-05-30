Норман Ридус похвалил аниме «Человек-бензопила» — сериал ему рекомендовал Хидео Кодзима

Издание GQ взяло интервью у звезды сериала «Ходячие мертвецы» Нормана Ридуса. Он рассказал, что с удовольствием посмотрел аниме «Человек-бензопила».

По словам актёра, тайтл ему порекомендовал Хидео Кодзима. Создатель Death Stranding заявил, что «Человек-бензопила» стал одним из его любимых аниме. После этого Ридус прочёл оригиинальную мангу и вскоре посмотрел экранизацию.

Есть аниме «Человек-бензопила», о котором мне рассказал Хидэо Кодзима. Он сказал, что это его любимое произведение. И я ходил по Токио в поисках этой манги, потому что у меня есть продюсерская компания, я искал классные идеи для экранизации. За «Человека-бензопилу» я получил кучу приятных слов от поклонников. А совсем недавно был в Японии и впервые посмотрел это аниме в самолете. Очень крутой тайтл.

«Человек-бензопила» рассказывает о подростке Дэндзи, который хотел жить спокойной жизнью, но после смерти отца вынужден выплачивать его долги. Он решил нелегально охотиться на демонов, чтобы получить больше денег. В один момент бандиты растреливают героя, но его демонический питомец Потита спасает парня и даёт ему суперсилы. Теперь его конечности могут превращаться в бензопилы. Первый сезон вышел в 2022 году и стал популярен по всему миру.