Вишнёвый, серый и голубой. Инсайдер показал цвета iPhone 18 Pro

Инсайдер Сонни Диксон представил фотографии макетов iPhone 18 Pro — новой линейки смартфонов от компании Apple. Он показал, какие цвета могут быть у будущих гаджетов.

Фото: Возможные цвета iPhone 18 Pro

Так, новым оттенком устройства может стать тёмно-вишнёвый цвет — предполагается, что подобная расцветка станет главной особенностью гаджета, как оранжевый у линейки 17 Pro. Среди макетов инсайдер также показал серый, голубой и чёрный.

Apple представит iPhone 18 осенью 2026 года — тогда же устройства поступят в продажу. Ожидается, что гаджеты получат современный чип А20 и улучшенную камреу. Ранее инсайдеры сообщали, что в предстоящей линейке не будет чёрной расцветки, однако данные Сонни Диксона опровергают эту информацию. Официально об оттенках iPhone станет известно во время анонса.