Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 200 млн рублей

30 мая сборы фильма «Майкл» превысили 206 млн рублей в России. Такого результата лента про Майкла Джексона добилась на третьй день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28 мая. Картина остаётся лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи.

Фото: ЕАИС

По всему миру фильм собрал уже более $ 802 млн. Лента приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой — сейчас первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль исполнил племянник легендарного музыканта Джафар Джексон.