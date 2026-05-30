«Боялась использовать его». Эмили Блант отказалась от ИИ в фильме «День разоблачения»

На шоу Hot Ones гостем стала знаменитая актриса Эмили Блант («Дьявол носит Prada 2»). Она рассказала о съёмках научно-фантастической картины «День разоблачения» Стивена Спилберга.

По словам актрисы, её героиня в один момент начинает говорить на инопланетном языке в фильме. Блант заявила, что могла бы использовать искусственный интеллект, чтобы передать необычную речь внеземных существ. Однако актриса призналась, что боится ИИ — в итоге решила сама изобразить странные звуки.

Сцена подводит нас к моменту, когда моя героиня постепенно начинает говорить на инопланетном языке. Есть разные способы показать это. Можно использовать искусственный интеллект, но я боюсь его немного. Тогда я решила, что смогу сама издавать действительно странные звуки.

«День разоблачения» выйдет в мировом прокате 12 июня. Действие картины развернётся в наше время. Фильм расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли, помимо Блант, исполнили Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).