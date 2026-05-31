Для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty анонсировали русскую озвучку с голосами из оригинала

Команда GamesVoice объявила о старте сбора средств на русскую озвучку дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Создание дубляжа авторы оценили в 3 млн рублей.

Видео доступно во VK-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

В GamesVoice отметили, что уже договорились с оригинальными голосами главного героя: Егором Васильевым и Юлией Гороховой, а также Ильёй Бледным, исполнителем роли Джонни Сильверхенда. Никаких сроков по выпуску дубляжа в команде не озвучили.

Для нас этот проект имеет высочайший приоритет. Мы уже заручились поддержкой ключевых исполнителей своих ролей из оригинальной игры. Планируются регулярные тематические публикации в соцсетях.

В GamesVoice заявили, что представители CD Projekt RED подтвердили, что их деятельность не нарушает их соглашения о фанатском творчестве. Однако в команде допускают вероятность того, что разработчики всё же могут закрыть проект в любой момент, сославшись на нарушение авторских прав.

Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077, которое вышло осенью 2023 года. Аддон рассказывает шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба («Лютер»).

