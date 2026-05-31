Разработчики «Войны миров: Сибирь» показали новую кат-сцену из игры

Студия «Мгла» показала новую кат-сцену из «Войны миров: Сибирь». Видео разработчики представили на мероприятии «Наши игры 2026».

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Война Миров: Сибирь. Права на видео принадлежат «Мгла».

В ролике показан новый персонаж проекта — Княжна. В четырёхминутной кат-сцене авторы продемонстрировали, как она вместе со Студентом защищается от волков в сибирских лесах. По сюжету героиня оказывается в тайге, когда бежит из Петрограда.

«Война миров: Сибирь» выйдет в Steam в 2027 году. Проект представляет собой сюжетную игру, вдохновлённую классическим романом Герберта Уэллса. События «Войны миров» развернутся в альтернативном 1896 году во время вторжения марсиан на Землю. История расскажет о нескольких персонажах, которые пытаются покинуть охваченный паникой Петроград и добраться до Сибири в поисках спасения. Игра выйдет не раньше 2027 года.

