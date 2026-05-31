Авиасимулятор «Ил-2: Корея» выйдет в раннем доступе 25 июня

Компания 1С Game Studios объявила дату старта раннего доступа к «Корея. Серия игр Ил-2» — новой части популярного авиасимулятора. Проект станет доступен в Steam уже 25 июня.

Авторы также рассказали, что доступ к предрелизной версии игры получат пользователи, которые оформили предзаказ — он уже стартовал. Стоимость составляет 3990 рублей за стандартное издание («Стандарт») и 4990 за расширенное («Набор Основателя»). После выхода проекта цена увеличится до 4990 и 5990 рублей соответственно.

Дата выхода полной версии «Ил-2: Корея» пока неизвестна. Проект представляет собой следующую игру знаменитой серии, которая создана на новом движке и использует обновлённую модель повреждений. Пользователи смогут взять под управление восемь самолётов, среди которых «Ил-10», «Ла-11» и «МиГ-15бис». Модели воссозданы на основе реальных чертежей и фотографий.