Завершились съёмки хоррора «Гнев зловещих мертвецов» — премьера весной 2028 года

Издание Bloody Disgusting сообщило, что съёмки фильма «Гнев зловещих мертвецов» завершены. По данным СМИ, авторы нового хоррора в популярной франшизе планируют выпустить его 7 апреля 2028 года.

Таким образом, производство ленты заняло около трёх месяцев — съёмки начались в конце февраля. Сюжет картины пока неизвестен. Режиссёром выступил Фрэнсис Галлуппи — постановщик картины «Ограбление по-аризонски». Среди продюсеров также значатся создатель франшизы Сэм Рэйми и исполнитель роли знаменитого главного героя серии Брюс Кэмпбелл.

До «Гнева» по «Зловещим мертвецам» выйдет другой фильм, с подзаголовком «Пекло» — премьера в России состоится 16 июля. В новой ленте сыграли Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент») и Хантер Духэн («Уэнсдей»).