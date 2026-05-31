Авторы Cyberpunk 2077 выступили против русской озвучки для дополнения Phantom Liberty

30 мая студия GamesVoice объявила о старте сбора средств на русскую озвучку дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Авторы перевода рассказали, что на создание дубляжа необходимо потратить 3 млн рублей.

Анонс озвучки прокомментировали создатели игры из студии CD Projekt RED. Они сообщили, что не давали разрешение на создание дубляжа и не одобряют «использование фан-контента в коммерческих целях».

Мы не давали разрешения на создание этой озвучки. Мы не одобряем использование фан-контента в коммерческих целях. С 2023 года, когда GamesVoice обращались к нам в первый раз, наша позиция по этому вопросу не изменилась.

Ранее в GamesVoice заявили, что представители CD Projekt RED не считают их деятельность нарушением соглашения о фанатском творчестве. В команде допускают вероятность того, что разработчики всё же могут закрыть проект в любой момент.