Фильм «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом выйдет в онлайне 2 июня — СМИ

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Грязные деньги». По данным СМИ, боевик Гая Ричи выйдет на стриминговых сервисах уже 2 июня.

Таким образом, лента может стать доступна для домашнего просмотра меньше чем через три недели, после премьеры в мировом прокате — картина появилась в кинотеатрах 15 мая. За это время сборы проекта достигли скромных $ 13 млн. Такой результат слишком мал для фильма, бюджет которого составил $ 60 млн. Официально студия Black Bear пока не раскрывала дату выхода ленты в онлайне.

«Грязные деньги» официально вышли в российском прокате 21 мая. Картина рассказывает о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).