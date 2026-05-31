Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом выйдет в онлайне 2 июня — СМИ

Фильм «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом выйдет в онлайне 2 июня — СМИ
Комментарии

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Грязные деньги». По данным СМИ, боевик Гая Ричи выйдет на стриминговых сервисах уже 2 июня.

Таким образом, лента может стать доступна для домашнего просмотра меньше чем через три недели, после премьеры в мировом прокате — картина появилась в кинотеатрах 15 мая. За это время сборы проекта достигли скромных $ 13 млн. Такой результат слишком мал для фильма, бюджет которого составил $ 60 млн. Официально студия Black Bear пока не раскрывала дату выхода ленты в онлайне.

«Грязные деньги» официально вышли в российском прокате 21 мая. Картина рассказывает о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).

Каким получился новый боевик Гая Ричи:
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android