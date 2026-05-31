Расписание выхода сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом

5 июня стартует сериал «Мыс страха». Шоу выступит ремейком одноимённой картины 1991 года и расскажет о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения. Главные роли исполнили Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Патрик Уилсон («Заклятие»).
Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 31 июля.
Расписание выхода сериала «Мыс страха»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 июня
|2-я серия
|5 июня
|3-я серия
|12 июня
|4-я серия
|19 июня
|5-я серия
|26 июня
|6-я серия
|3 июля
|7-я серия
|10 июля
|8-я серия
|17 июля
|9-я серия
|24 июля
|10-я серия
|31 июля
