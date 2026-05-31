Сериал Мыс страха, Хавьер Бардем, Эпл (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом
5 июня стартует сериал «Мыс страха». Шоу выступит ремейком одноимённой картины 1991 года и расскажет о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения. Главные роли исполнили Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Патрик Уилсон («Заклятие»).

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 31 июля.

Расписание выхода сериала «Мыс страха»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 июня
2-я серия5 июня
3-я серия12 июня
4-я серия19 июня
5-я серия26 июня
6-я серия3 июля
7-я серия10 июля
8-я серия17 июля
9-я серия24 июля
10-я серия31 июля
«Паук-Нуар»: как Николас Кейдж уничтожил все прошлые образы Человека-паука и выдал величие
