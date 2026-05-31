Автор «Закулисья реальности» вдохновлялся сериалом «Во все тяжкие» при съёмках хоррора

Автор «Закулисья реальности» вдохновлялся сериалом «Во все тяжкие» при съёмках хоррора
Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильма ужасов «Закулисье реальности» Кейна Парсонса. Он рассказал, какие проекты вдохновляли его во время создания хоррора.

По словам постановщика, когда команда снимала сцены на открытом воздухе, он черпал вдохновение из сериалов Винса Гиллигана, таких как «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Из многих». Парсонс хотел, чтобы небо казалось таким же нереальным, как и лиминальное пространство.

На съёмки внешнего мира меня, в числе прочих, вдохновляли сериалы «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». Когда мы снимали небо, мы использовали некоторые отсылки к «Из многих». Эти волнообразные зелёные холмы были ключевой частью ощущения в моём сознании, как и вся вся среда калифорнийских пригородов, окружённая этими нависшими зелёными холмами, с голубым небом.

«Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня. Картина повествует о лабиринте пустых офисных помещений, в который можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).

