Съёмки военного фильма «Давление» с Бренданом Фрейзером проходили на локации из «Мумии»

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Брендана Фрейзера («Кит»). Он рассказал о съёмках военной драмы «Давление».

По словам артиста, производство ленты происходило в Великобритании — часть сцен снимали в том числе в историческом особняке Mentmore Towers. Фрейзер заявил, что именно в этом месте он работал над фильмом «Мумия возвращается» 2001 года.

Когда там оказался, сразу подумал: «О боже, это же то же самое место, которое использовалось в фильме «Мумия возвращается». Здесь также снимали эпизод, когда Джон Ханна выпрыгнул на страховочный мат.

«Давление» официально выйдет в России 18 июня. Действие исторической картины разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Лента рассказывает о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.