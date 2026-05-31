Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки военного фильма «Давление» с Бренданом Фрейзером проходили на локации из «Мумии»

Съёмки военного фильма «Давление» с Бренданом Фрейзером проходили на локации из «Мумии»
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Брендана Фрейзера («Кит»). Он рассказал о съёмках военной драмы «Давление».

По словам артиста, производство ленты происходило в Великобритании — часть сцен снимали в том числе в историческом особняке Mentmore Towers. Фрейзер заявил, что именно в этом месте он работал над фильмом «Мумия возвращается» 2001 года.

Когда там оказался, сразу подумал: «О боже, это же то же самое место, которое использовалось в фильме «Мумия возвращается». Здесь также снимали эпизод, когда Джон Ханна выпрыгнул на страховочный мат.

«Давление» официально выйдет в России 18 июня. Действие исторической картины разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Лента рассказывает о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.

О другом популярном фильме:
Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android