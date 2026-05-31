Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона достигли 300 млн рублей

Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона достигли 300 млн рублей
Комментарии

31 мая сборы фильма «Майкл» в России первысили 300 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя картина про Майкла Джексона добилась на четвёртый день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28-го числа. Лента остаётся лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи.

Фото: ЕАИС

В мировом прокате картина о легендарном музыканте собрала уже более $ 805 млн. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой — сейчас первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.

Каким получился фильм «Майкл»:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android