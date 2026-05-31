Хоррор «Закулисье реальности» собрал $ 118 млн — фильм окупился в первые выходные

По итогам первых выходных, сборы фильма «Закулисье реальности» достигли $ 81 млн в США. Хоррор стал лидером местных чартов, обогнав ленту «Обсессия».

В мировом прокате сборы картины превысили $ 118 млн. Хоррор окупился в первый уикенд, собрав почти в 12 раз больше своего скромного бюджета в $ 10 млн. Лента установила несколько рекордов: она показала лучший старт для оригинальных фильмов ужасов и лучший дебют в истории студии А24.

«Закулисье реальности» также продемонстрировало высочайшие сборы в первые выходные для проекта, который снял режиссёр-дебютант. Кроме того, 20-летний постановщик Кейн Парсонс стал самым молодым автором, чья лента заняла первое место по сборам за стартовый уикенд.

«Закулисье реальности» официально выйдет в России 4 июня. Лента выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).