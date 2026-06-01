«Майкл» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, «Майкл» возглавил кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные картина собрала 105,14 млн рублей. Следом идут «Грязные деньги» Гая Ричи, которым покорились 42,05 млн рублей.

За ними следуют «Не одна дома 3: Выпускной» и «Обсессия», которые собрали 17,33 млн рублей и 16,75 млн рублей соответственно.

«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

