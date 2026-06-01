Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Мандалорец и Грогу» собрал $ 240 млн — бюджет составил $ 165 млн

Фильм «Мандалорец и Грогу» собрал $ 240 млн — бюджет составил $ 165 млн
Комментарии

После очередного уикенда фильм «Мандалорец и Грогу» собрал суммарно $ 240 млн. К ещё одним выходным динамика сборов упала, поэтому не до конца ясно, сможет ли картина отбить свой производственный бюджет, который составил $ 165 млн.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона «Мандалорца».

Помимо Педро Паскаля, в ленте также появилась Сигурни Уивер (одна из лидеров Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына Джаббы Хатта. Шоу уже показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android