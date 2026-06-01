Появился первый взгляд на флаг Латверии — страны, которой правит Доктор Дум из Marvel

Братья Руссо поделились в соцсетях изображением со значком флага Латверии. Это вымышленная европейская страна, которой правит Доктор Дум.

Флаг Латверии

Фото: Disney

Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. Потом события «Судного дня» приведут к «Мстителям: Секретные войны». Последняя картина станет перезапуском нынешней киновселенной Marvel. Ожидается, что после неё начнётся эра мутантов, вместе с которой появятся новые Люди Икс и события, которых ранее не случалось с киновселенной.

Мировая премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года.