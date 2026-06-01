Режиссёр «Закулисья реальности» намекнул на новые проекты в этой вселенной

Режиссёр «Закулисья реальности» намекнул на новые проекты в этой вселенной
Кейн Парсонс, режиссёр «Закулисья реальности», в недавнем интервью намекнул, что ещё не закончил с этой вселенной. Он уже работает над новыми проектами в ней. Не исключено, что над продолжением картины, но это пока не подтверждено.

По словам Кейна, он пока не может рассказать, над чем конкретно работает, поскольку это тайна.

У меня есть конкретные вещи, над которыми я работаю. Я жажду вам о них рассказать, но пока не могу, поскольку это ореол тайны.

Фильм ужасов «Закулисье реальности» официально выйдет в российском прокате 4 июня. Картина выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о замкнутом пространстве. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве.

