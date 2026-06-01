Брендан Фрейзер пообещал, что новая часть «Мумии» будет весёлой

В недавнем интервью Брендан Фрейзер рассказал, что новая часть «Мумии» создаётся старой командой, которая работала над прошлыми лентами серии.

По словам актёра, цель — создать весёлое приключенческое кино в духе старых картин. К этому постепенно стремятся. Особенно сильно подобного хочет сам Фрейзер.

Мы снова собираем всю команду вместе, чтобы дать фанатам то, чего они хотят, — весёлое кино, от которого захватывает дух. Мы хотим вернуться именно к этому.

Премьера фильма «Мумия 4» состоится 15 октября 2027 года. Вместе с Фрейзером вторую главную роль вновь исполнит Рэйчел Вайс. Сценарий пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»).

