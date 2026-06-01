Звезда сериала «Из многих» хочет поскорее приступить к работе над вторым сезоном

Звезда сериала «Из многих» Каролина Выдра в интервью рассказала о желании как можно скорее приступить к работе над продолжением шоу.

По её словам, детали продолжения не раскрывают пока даже актёрам, но интрига всё равно максимальная.

Я в предвкушении. Не могу дождаться, когда мы снова соберёмся вместе, потому что мне ужасно хочется снова оказаться рядом со всем актёрским составом.

Съёмки второго сезона начнутся осенью, точной даты пока нет. Первый сезон «Из многих» завершился в декабре 2025 года. Сюжет шоу рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья.