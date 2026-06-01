Про кота Леопольда снимут фильм с живыми актёрами

Кинокомпании Welcome Media и «Киноцех» объявили о старте производства фильма «Леопольд» по мотивам рассказов Анатолия Резникова. Съёмки будущей ленты должны начаться осенью, а премьера может состояться уже в 2027 году.

Будущий фильм выйдет в формате игрового кино: большинство персонажей сыграют актёры, а события ленты развернутся в современности. Актёрский состав станет известен позже. Режиссёром грядущего проекта выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке»).

Авторы отмечают, что будущая лента будет верна оригинальному мультфильму про кота Леопольда. Она расскажет современной аудитории в том числе об «умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях».