«Один из моих любимых проектов»: Эмма Коррин — о съёмках «Гордости и предубеждения»

Эмма Коррин, сыгравшая в сериале «Гордость и предубеждение» от Netflix, рассказала, что этот проект стал для неё одним из самых любимых.

Актриса опасается, что этот проект будут сравнивать с его другими адаптациями, но без этого в наше время никуда. К тому же сама Коррин тоже часто прибегает к сравнению.

Мне очень страшно из-за вполне естественной склонности людей всё сравнивать, чем я и сама, честно говоря, ужасно грешу. Но в то же время я в полном восторге. Я получила огромное удовольствие от этой работы. Это был один из самых любимых проектов в моей карьере.

В актёрский состав также вошли Джек Лауден, Оливия Колман, Руфус Сьюэлл, Фрейя Мавор, Джейми Деметриу и другие.