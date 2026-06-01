Игра Mewgenics (Мевгеникс) — когда выйдет русский язык, русификатор, когда добавят перевод

Кошачий рогалик Mewgenics переведут на русский язык уже в конце июня
Создатели Mewgenics рассказали о статусе производства русской локализации для своей игры. Разработчики опубликовали обращение от команды переводчиков, которые сообщили, что работа почти завершена. Сейчас авторы заканчивают перевод и начинают полировку текста — локализация должна выйти уже в конце июня.

В команде локализаторов отметили, что у Mewgenics будут и стилизованные шрифты на кириллице.

Дорогие фанаты, русский перевод идёт полным ходом, большая часть текстов уже готова и находится на вычитке. Мы с командой разработчиков также активно работаем над локализацией шрифтов, чтобы гонять котиков в приключения было ещё и красиво. Надеемся порадовать вас переводом ближе к концу июня. Спасибо за ожидание!

Mewgenics — тактический рогалик от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy и Тайлера Глайеля, автора The End Is Nigh. В нём игрокам необходимо собирать команду котиков и отправлять их на опасные битвы. Игра вышла в феврале 2026 года на ПК в Steam и стала одной из самых оценённых игр года, а её продажи превысили миллион копий за неделю.

