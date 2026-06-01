Tundra Esports покинула Dota 2 — состав перешёл в 1win

Киберспортивная организация Tundra Esports объявила о расформировании состава по Dota 2. Игроки полностью перешли в 1win, где продолжат выступления под новым тегом.
Всем нашим игрокам, тренеру, спонсорам, стаффу и болельщикам: огромное спасибо за то, что стали частью этой незабываемой главы.
Состав Tundra Esports в Dota 2:
- Иван Pure Москаленко;
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мэтью Ari Уолкер;
- Мэтью Whitemon Филемон;
- Дэвид MoonMeander Тан (тренер).
Tundra вышла на сцену Dota 2 в начале 2021 года. Уже в 2022 году организация выиграла The International, обыграв Team Secret со счётом 3:0 в гранд-финале без единого поражения в серии на основном этапе. В дальнейшем команда одержала победы на ESL One Birmingham 2026, DreamLeague Season 28, а также на четырёх турнирах серии BLAST Slam подряд.
Общий призовой фонд организации за время выступлений составил около $ 14,8 млн. Tundra получила прямое приглашение на The International 2026 в Шанхае — теперь на турнире команда выступит уже под тегом 1win.