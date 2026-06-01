Владимир Путин поручил наладить бесперебойный доступ к интернету во время ограничений

Правительство и Федеральная служба безопасности должны принять необходимые меры, чтобы обеспечивать россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров, о чём сообщает ТАСС.

Структурам поручили «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи» в любой ситуации. Первый отчёт о проделанной работе должен выйти через месяц, 1 июля.

Массовые проблемы с мобильным интернетом в России начались ещё в 2025 году, однако весной 2026-го ситуация затронула и Москву. Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вводимые меры необходимы для «обеспечения безопасности».