Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владимир Путин поручил наладить бесперебойный доступ к интернету во время ограничений

Владимир Путин поручил наладить бесперебойный доступ к интернету во время ограничений
Комментарии

Правительство и Федеральная служба безопасности должны принять необходимые меры, чтобы обеспечивать россиянам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров, о чём сообщает ТАСС.

Структурам поручили «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи» в любой ситуации. Первый отчёт о проделанной работе должен выйти через месяц, 1 июля.

Массовые проблемы с мобильным интернетом в России начались ещё в 2025 году, однако весной 2026-го ситуация затронула и Москву. Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вводимые меры необходимы для «обеспечения безопасности».

Материалы по теме
Мобильный интернет в Москве отключают ради безопасности — Дмитрий Песков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android