«Я так завидую»: фанаты Майкла Джексона — о показе фильма «Майкл» на стадионе «Динамо»
31 мая в России состоялся специальный показ фильма «Майкл» про Майкла Джексона. Ленту можно было посмотреть на стадионе «ВТБ Арена — Динамо», вмещающим 25 тысяч человек. Показ приурочили к 30-летию со дня концерта знаменитого певца во время тура History в 1996 году.

Тем временем показ разлетелся в соцсетях — многие фанаты Майкла Джексона восхитились самой задумкой российских прокатчиков. В комментариях пользователи отметили, что подобное событие достойно масштабных выступлений артиста, позавидовав зрителям из нашей страны.

Что пишут в соцсетях о показе фильма «Майкл» на стадионе «Динамо»

Не могу представить, что почувствовали люди, кто был на том концерте 30 лет назад. Они посмотрели про него фильм в том же месте, где было выступление МД, зная, что его больше нет с нами.
Вау! Меня там не было, но я в восторге! Это потрясающе! Спасибо, Россия!
Это просто потрясающе. Я так завидую…
На такие вещи и события способен только Майкл Джексон.
Это просто невероятно! Майкл этого заслуживает.
У нас в Бразилии, к сожалению, продвижение «Майкла» было очень вялым…

Премьера фильма «Майкл» про Майкла Джексона в России состоялась 28 мая. Сборы ленты уже превысили 350 млн рублей.

