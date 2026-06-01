«Один из лучших сериалов за годы»: Гильермо дель Торо — о хорроре «Бухта вдов» от Apple

Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо поделился своими впечатлениями от сериала «Бухта вдов». Создатель «Лабиринта Фавна» и «Франкенштейна» остался в восторге от мистического проекта компании Apple и назвал его одним из лучших сериалов за многие годы.

В своём отзыве постановщик особенно похвалил авторов за престидижитацию, которую обычно применяют в мире фокусов.

По моему скромному мнению, «Бухта вдов» вполне может быть лучшим сериалом за многие годы. Это, без сомнения, один из самых завораживающих актов нарративной престидижитации в жанре ужасов.

«Бухта вдов» — хоррор-сериал с Мэттью Ризом («Американцы») в главной роли. Проект рассказывает о мэре захолустного острова, который хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.

