Корейский экшен Hope со звёздами «Игры в кальмара» будут показывать в России

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» проведёт официальный прокат в России нового корейского экшена Hope («Надежда»). Ленту начнут показывать в кинотеатрах в августе или сентябре.

Главные роли в фильме сыграли корейские актеры Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара»), а также голливудские звёзды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Режиссёром выступил На Хон Джин («Вопль»).

Фильм стал участником основного конкурса Каннского кинофестиваля, где оказался одним из самых обсуждаемых проектов. Картина расскажет об инопланетном вторжении, другие детали не раскрываются. Лента также стала одним из самых дорогих корейских фильмов в истории.

