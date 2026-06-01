В сериале «Гарри Поттер» появится персонаж из игр — его роль исполнит Зои Колхаун

Комментарии

Британская актриса Зои Колхаун присоединилась к актёрскому составу сериала «Гарри Поттер» от HBO — она появится уже в первом сезоне шоу.

Колхаун сыграет небольшую роль ведьмы Морганы Ле Фэй, которая часто попадалась героям в карточках из-под шоколадных лягушек. В основном её историю раскрывали в играх по «Гарри Поттеру» — это тёмная волшебница, враг Мерлина и сводная сестра короля Артура.

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится в конце декабря 2026 года. Первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов, его съёмки подходят к концу в Великобритании. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью

