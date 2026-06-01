Трейлер фантастического триллера «На краю Оук-стрит» с Энн Хэтэуэй — премьера в августе

Создатели фантастического триллера «На краю Оук-стрит» представили полноценный трейлер проекта. Лента выйдет в зарубежный прокат 14 августа, а в России, вероятно, появится чуть позднее.

Сюжет расскажет о жизни в простом американском квартале, который мистическим образом перенесло в неизвестное место, где обитают динозавры. Теперь людям придётся учиться выживать в новой среде обитания.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор, а также Мейси Стелла и Кристиан Конвери. Режиссёром «На краю Оук-стрит» выступил Дэвид Роберт Митчелл («Оно приходит за тобой», «Под Сильвер-Лэйк»).

