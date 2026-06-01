Стартовали съёмки комедии «Мозгоправ» с Артёмом Ткаченко — первые кадры

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START приступили к съёмкам новой комедии «Мозгоправ» — они проходят в Новгородской области.

Сюжет рассказывает историю популярного московского психолога и циничного ведущего подкаста, который отправляется в родную деревню. Герой хочет спасти клиентку, сбежавшую туда от гиперопеки, но вынужден решать проблемы местных жителей и разбираться в непростых отношениях с другом детства.

Главные роли в сериале исполнят Артём Ткаченко («Князь Андрей», «Вампиры средней полосы»), Эвелина Мазурина («Последний богатырь. Наследие», «Нулевой пациент»), Владимир Майзингер («Ника», «Склифосовский») и Максим Костромыкин («Крепость»).

Также создатели «Мозгоправа» поделились первыми кадрами шоу.

