Спортивный директор Tundra объяснил продажу состава по Dota 2 в 1win

Спортивный директор Tundra Esports Александр sweetypotz Щербаков рассказал о причинах продажи состава по Dota 2 в 1win Team. По его словам, решение не было спонтанным — поиски нового спонсора длились четыре месяца.

Щербаков назвал ключевой причиной изменения в экономике дисциплины и новые налоги для букмекеров, из-за которых финансирование клубов резко сократилось. Директор отметил, что предложение о покупке состава было направлено практически каждому топ-клубу без ростера по Dota 2, однако результатов не последовало.

Даже с пятью трофеями, восемью финалами и тремя топ-3 за сезон в нынешней экономике Dota 2 и при нынешнем спросе исключительно на CS найти кого угодно под бюджет тир-1 команды практически нереально. Поиски длились четыре месяца и были провальными. Было принято тяжёлое, но единственное верное решение: чтобы и клуб выжил, и перед игроками были закрыты все обязательства — необходима была продажа.

Сделку с 1win удалось закрыть в последний момент. Щербаков также признал, что неопределённость последних трёх месяцев мешала игрокам сосредоточиться на игре, что сказалось на результатах команды — в частности на DreamLeague и BLAST Slam VII. 1 июня весь ростер Tundra перешёл под тег 1win Team и сохранил приглашение на The International 2026 в Шанхае.