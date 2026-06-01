«Вы издеваетесь?» Сидни Суини не разрешила вырезать откровенные сцены из «Эйфории»

Создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон рассказал, что в третьем сезоне собирался отказаться от сцен с обнажённой Кэсси — но идею отвергла сама Сидни Суини, исполняющая эту роль.

Шоураннер вспомнил, что во время работы над сценарием размышлял о том, как обойтись без откровенных сцен, однако актрисе это не понравилось.

Она посмотрела на меня и такая: «Вы издеваетесь? Я играю роль OnlyFans-модели. Ты хочешь сказать, что собираешься как-то это обойти?» И я такой: «Да, ладно, это справедливо».

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Третий сезон завершился сегодня утром — он стал финалом истории.