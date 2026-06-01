Netflix выпустил трейлер детективного сериала «Я тебя отыщу» со звездой «Аватара»

Netflix представил новый трейлер предстоящего мини-сериала «Я тебя отыщу». Проект в жанре детектива станет доступен на стриминговом сервисе уже 18 июня.

Проект выступит экранизацией одноимённого романа Харлана Кобена. Сериал расскажет о Дэвиде, которые отбывает пожизненный срок за убийство своего сына. В один момент он узнаёт, что его ребёнок может быть жив. Тогда герой решает совершить побег.

Видео доступно в группе GeekBox во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Главную роль исполнил звезда франшизы «Аватар» Сэм Уортингтон. В мини-сериале также сыграли Бритт Лауэр («Разделение»), Майло Вентимилья («Невероятный мир глазами Энцо»), Чи МакБрайд («Терминал») и другие актёры. Авторами «Я тебя отыщу» выступили Роберт Халл («Сплетница») и Харлан Кобен («Скучаю по тебе»).

